"З вірою в ЗСУ": Гуменюк розповіла про оборону ворога на півдні

Росіяни відчувають, що ЗСУ вже близько.

Окупанти і раніше розуміли, що українські військові прориватимуть їхні лінії оборони. Саме тому вони кілька місяців займалися мінуванням територій на південному напрямку.

Про це речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк сказала в ефірі телеканалу "Ми – Україна".

"Зараз вони (росіяни – ред.) намагаються ущільнити оборону, зокрема, створенням залізобетонних конструкцій, додатково окопатися і глибше укріпитися. Але бачимо і спостерігаємо цю роботу вже на другому рубежі оборони. І третій рубіж уже починає проявляти себе. Тобто вони розуміють, що через деякий час їм знадобиться вже третій", – розповіла Гуменюк.

Раніше Гуменюк розповідала про те, що російська війська на окупованих територіях використовують хитрощі, сподіваючись підловити українські сили. Загарбники створюють хибні цілі та позиції.

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