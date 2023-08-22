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"З вірою в ЗСУ": Гуменюк розповіла про оборону ворога на півдні

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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"З вірою в ЗСУ": Гуменюк розповіла про оборону ворога на півдні

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк / Фото: ArmInfo

Росіяни відчувають, що ЗСУ вже близько.

Окупанти і раніше розуміли, що українські військові прориватимуть їхні лінії оборони. Саме тому вони кілька місяців займалися мінуванням територій на південному напрямку.

Про це речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк сказала в ефірі телеканалу "Ми – Україна".

"Зараз вони (росіяни – ред.) намагаються ущільнити оборону, зокрема, створенням залізобетонних конструкцій, додатково окопатися і глибше укріпитися. Але бачимо і спостерігаємо цю роботу вже на другому рубежі оборони. І третій рубіж уже починає проявляти себе. Тобто вони розуміють, що через деякий час їм знадобиться вже третій", – розповіла Гуменюк.

Раніше Гуменюк розповідала про те, що російська війська на окупованих територіях використовують хитрощі, сподіваючись підловити українські сили. Загарбники створюють хибні цілі та позиції. 

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Дата публікації
Перегляди
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