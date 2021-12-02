З вогню виносили сусіди: у Слов'янську під час пожежі загинула 3-річна дитина і постраждала її матір

З вогню виносили сусіди: у Слов'янську під час пожежі загинула 3-річна дитина і постраждала її матір

Хлопчика намагалися реанімувати, але безрезультатно.

У Слов'янську Донецької області під час пожежі загинув 3-річний хлопчик. Реанімаційні заходи, які проводили рятувальники і медики, не дали результату.

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Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС у Донецькій області.

Учора, 1 грудня, у приватному будинку у Слов'янську сталася пожежа.

До прибуття пожежно-рятувального підрозділу сусіди винесли на свіже повітря 3-річного хлопчика Рятувальники почали реанімаційні заходи дитині, а потім їх змінили медики, але врятувати дитину не вдалося. Хлопчик помер.

Матір дитини з попереднім діагнозом - отруєння продуктами горіння та госпіталізували до терапевтичного відділення місцевої лікарні.

Причини пожежі встановлюються.

Нагадаємо, що у селі Мостове Вознесенського району загинула жінка під час пожежі власному будинку.

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