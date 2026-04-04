ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
4437
Час на прочитання
2 хв

"З вогню витягували жінку": що зараз відбувається на місці кривавого удару РФ по ринку у Нікополі (фото)

Зараз продавці прибирають у своїх крамницях, розбирають та виносять вцілілий товар.

Автор публікації
Світлана Несчетна
Пошкоджені будівлі на ринку у Нікополі

Пошкоджені будівлі на ринку у Нікополі / © Суспільне

Вранці 4 квітня війська РФ завдали удару дронами ринку в Нікополі на Дніпропетровщині. Загинули пʼятеро людей, 25 — дістали поранень. Сталася пожежа, понівечені торгівельні павільйони та магазин.

На місці атаки по ринку у Нікополі попередньо побито понад 30 торговельних точок. Про це розповів охоронець Віталій, передає «Суспільне».

«Потім чоловік прийшов з сином, розповів — жінка загинула. Шукали тут: знайшли її сумку, речі. Подивилися, заплакали, та й пішли. Тут ще з вогню витягували жінку, вона кричить. Мабуть її не спасли. Постраждалі основна маса це покупці, і тут в кіоску мʼясному, це дві жіночки працювали», — каже він.

Місцева мешканка Яна розповіла, одразу після ударів побігла допомагати пораненим. Каже, з одного з кіосків довелось витягувати жінку, яка була заблокована через пожежу.

Місцева мешканка Яна розповіла шокувальні деталі / © Суспільне

«Побачили дим — одразу побігли допомагати. В першому лотку жінка була повністю заблокована у вогні. Ми її дістали… у неї навіть шкіра разом з одягом… Це дуже страшно. Відтягли її. Три людини одразу загинули — вони просто стояли в черзі біля лотка», — каже вона.

Охоронець Василь каже, що це був звичайний ринок, де продавали харчі місцевим жителям.

«Тут продуктовий ринок: овочі, рибу, мʼясо, все продавали. Там ще запчастини. Тут лише люди були. Раніше тут вже було пошкоджено, били артилерією, небагато кіосків тоді побили», — каже він.

Наслідки удару по ринку в Нікополі / © Суспільне

Нагадаємо, внаслідок удару російської терористичної армії FPV-дронами по ринку в місті Нікополі на Дніпропетровщині до 25 зросла кількість поранених. За інформацією начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі, вісім постраждалих госпіталізували, зокрема 14-річну дівчинку перевели до обласної лікарні. «Росіяни забрали життя 5-х людей. Співчуття тим, хто втратив своїх рідних», — додав Ганжа.

Дата публікації
Кількість переглядів
4437
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie