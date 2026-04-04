"З вогню витягували жінку": що зараз відбувається на місці кривавого удару РФ по ринку у Нікополі (фото)

Пошкоджені будівлі на ринку у Нікополі / © Суспільне

Вранці 4 квітня війська РФ завдали удару дронами ринку в Нікополі на Дніпропетровщині. Загинули пʼятеро людей, 25 — дістали поранень. Сталася пожежа, понівечені торгівельні павільйони та магазин.

На місці атаки по ринку у Нікополі попередньо побито понад 30 торговельних точок. Про це розповів охоронець Віталій, передає «Суспільне».

«Потім чоловік прийшов з сином, розповів — жінка загинула. Шукали тут: знайшли її сумку, речі. Подивилися, заплакали, та й пішли. Тут ще з вогню витягували жінку, вона кричить. Мабуть її не спасли. Постраждалі основна маса це покупці, і тут в кіоску мʼясному, це дві жіночки працювали», — каже він.

Зараз продавці прибирають у своїх крамницях, розбирають та виносять вцілілий товар.

Місцева мешканка Яна розповіла, одразу після ударів побігла допомагати пораненим. Каже, з одного з кіосків довелось витягувати жінку, яка була заблокована через пожежу.

Місцева мешканка Яна розповіла шокувальні деталі / © Суспільне

«Побачили дим — одразу побігли допомагати. В першому лотку жінка була повністю заблокована у вогні. Ми її дістали… у неї навіть шкіра разом з одягом… Це дуже страшно. Відтягли її. Три людини одразу загинули — вони просто стояли в черзі біля лотка», — каже вона.

Охоронець Василь каже, що це був звичайний ринок, де продавали харчі місцевим жителям.

«Тут продуктовий ринок: овочі, рибу, мʼясо, все продавали. Там ще запчастини. Тут лише люди були. Раніше тут вже було пошкоджено, били артилерією, небагато кіосків тоді побили», — каже він.

Наслідки удару по ринку в Нікополі / © Суспільне

Нагадаємо, внаслідок удару російської терористичної армії FPV-дронами по ринку в місті Нікополі на Дніпропетровщині до 25 зросла кількість поранених. За інформацією начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі, вісім постраждалих госпіталізували, зокрема 14-річну дівчинку перевели до обласної лікарні. «Росіяни забрали життя 5-х людей. Співчуття тим, хто втратив своїх рідних», — додав Ганжа.