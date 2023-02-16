З ворожого полону повернувся 101 український захисник (фото, відео)

Україна повернула додому 101 героя, з них 100 військових та 1 цивільний.

У четвер, 16 лютого, між Україною та РФ відбувся черговий обмін полоненими. Додому повернувся 101 українець.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Продовжуємо повертати українців з полону. Сьогодні додому їдуть 100 наших воїнів та 1 цивільний. Серед звільнених бійців - нацгвардійці, прикордонники та військові ЗСУ", - повідомив він.

Зазначається, що з ворожого полону, зокрема, повернулися 94 оборонці Маріуполя, включно з 63 воїнами з "Азовсталі". За словами Єрмака, багато з героїв отримали поранення різної тяжкості.

Нагадаємо, попередній обмін полоненими між Україною та РФ відбувся 4 лютого. Тоді додому повернулося 116 захисників, які перебували у ворожому полоні. Серед них оборонці Маріуполя, Херсона, Бахмута та інших українських міст.

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