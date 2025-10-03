ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
694
1 хв

З виставки у Львові вкрали картину українського художника: що відомо

З Палацу мистецтв зникла ілюстрація Якутовича до «Берестечка».

Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Галерея (ілюстративне фото)

Галерея (ілюстративне фото) / © pixabay.com

Під час Львівського міжнародного BookForum у палаці мистецтв зникла картина видатного українського художника Сергія Якутовича.

Про це повідомили у Львівській міській раді.

Відомо, що картина Сергія Якутовича зникла під час роботи виставки «Ілюстрації в олівці». Її організували під час 32-го Львівського міжнародного BookForum.

Організатори просять громадськість допомогти у пошуках та поверненні роботи.

«Робота належить родині художника. Це ілюстрація до поеми Ліни Костенко „Берестечко“ (зображена на фото)», — йдеться у повідомленні.

Картина, яка зникла під час роботи виставки. / © Львівська міська рада

Картина, яка зникла під час роботи виставки. / © Львівська міська рада

Усіх, хто володіє будь-якою інформацією про місцезнаходження зниклої картини, просять негайно звернутися за телефоном: +38 (066) 411-96-17.

