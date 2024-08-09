З якого віку мобілізація в Україні: мінімальний призовний вік

За словами юристів, з моменту ухвалення нового закону України про мобілізацію – загальна мобілізація в Україні відбувається для чоловіків від 25 років, але є винятки.

В Україні подовжено воєнний стан та загальну мобілізацію до 9 листопад 2024 року. Під час воєнного стану, відповідно до закону України, військовозобов’язані чоловіки можуть бути мобілізовані для захисту країни.

З якого віку відбувається мобілізація в Україні у 2024 році, розбирався ТСН.ua.

З якого віку відбувається мобілізація в Україні

18 травня 2024 року набув чинності закон України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку. Документ передбачає багато змін, в тому числі й зниження призовного віку.

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Так у 2024 році в Україні призовний вік знизився із 27 до 25 років.

Юристи Безоплатної правничої допомоги розповіли у коментарі Фактам ICTV, з якого віку можуть мобілізувати в Україні у 2024 році.

За словами юристів, з моменту ухвалення нового закону України про мобілізацію – загальна мобілізація в Україні відбувається для чоловіків з 25 років.

Міністерство оборони України пояснило, що ще передбачає новий закон про мобілізацію та військову підготовку:

мобілізація відбуватиметься від 25 до 60 років;

з 2025 року у вищих навчальних закладах запроваджується базова військова підготовка;

від проходження базової військової підготовки в університетах звільняються деякі категорії громадян;

замість строкової запроваджується базова військова служба на термін 5 місяців у мирний час і 3 місяці у воєнний;

громадяни з 18 років можуть обрати час проходження базової військової служби;

громадяни з 18 років, незалежно від проходження базової військової підготовки чи служби, отримають відстрочку до досягнення мобілізаційного віку.

Основні запитання та відповіді про мобілізацію та військову підготовку / Фото: Міноборони України

Чи можуть в Україні мобілізувати до 25 років

Наразі чоловіки до 25 років, які не служили в армії та не мають військового досвіду, вважаються призовниками, а не військовозобов'язаними. Оскільки під час воєнного стану набору на строкову службу не було, їх не мобілізували.

Зараз можуть мобілізувати чоловіків, які досягли 25 років. Але це зовсім не означає, що чоловіка, молодшого за 25 років, не можуть забрати на війну. Є певні винятки.

"Все залежить від статусу чоловіка. Якщо йому не виповнилося 25 років, він ніколи не служив в армії, наразі має лише статус призовника, то його можуть мобілізувати лише за власною згодою", – пояснюють юристи Безоплатної правничої допомоги.

Тобто примусово таких чоловіків мобілізувати не можуть.

Кого можуть мобілізувати до 25 років

Якщо чоловік має статус військовозобов’язаного, але не досяг віку 25 років, його дійсно можуть мобілізувати.

Різниця між призовниками та військовозобов’язаними суттєва.

Призовник – це людина, яка наразі приписана до певної призовної дільниці, її можуть направити на строкову службу, якщо вона її не проходила.

Військовозобов’язаний – це людина, яка стоїть на військовому обліку.

У призовників немає військового квитка, а є лише документ про приписку до призовної дільниці. У військовозобов’язаного чоловіка є військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного.

Якщо чоловік служив в армії, але йому не виповнилося 25 років, то його можуть призвати, адже його статус змінився з призовника на військовозобов’язаного.

У пункті 2 частини 1 статті 37 Закону України про військовий облік зазначені й винятки, за якими чоловіки можуть бути мобілізовані навіть до досягнення 25 років. Це особи, які мають досвід військової або альтернативної служби.

Яких чоловіків можуть мобілізувати до 25 років:

чоловіків, які побували в армії, пройшли строкову службу;

осіб, які пройшли альтернативну, тобто невійськову службу;

звільнених поліціянтів, осіб рядового складу МВС, Держмитслужби.

Також можуть мобілізувати випускників військової кафедри закладів вищої освіти, адже вони мають військовий вишкіл та офіцерське звання.

Нагадаємо, що у травні президент Володимир Зеленський підписав закон про зменшення призовного віку до 25 років.

Раніше ексомбудсменка Людмила Денісова назвала три категорії чоловіків до 25 років, яких можуть мобілізувати.

Чоловікам заборонили наближатися до прикордоння без військово-облікових документів

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