З'ясувалися деталі смертельної ДТП в Умані: за кермом був неповнолітній юнак

12 листопада, близько 17:50, в Умані на вулиці Визволителів сталася ДТП за участю легкового автомобіля та маршрутного автобуса.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Черкаської області.

Попередньо поліцейські з’ясували, що 17-річний водій автомобіля BMW здійснюючи обгін, не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з маршрутним автобусом БАЗ.

У результаті аварії постраждали два пасажири BMW: 18-річного юнака госпіталізували до лікарні, а 16-річний хлопець, на жаль, помер у лікарні. Також травмувався 61-річний пасажир автобуса. Лікарі надали йому допомогу на місці, але від госпіталізації він відмовився.

Нагадаємо, внаслідок ДТП з туристичним автобусом у Єгипті постраждала громадянка України.

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