З’явилась реакція посольства України в Словаччині щодо інциденту з українським прапором: вимагаємо вибачень

У посольстві наголосили, що Словаччина підтвердила свою підтримку України.

У парламенті Словаччини 8 лютого під час засідання депутати від ультраправої та проросійської партій Андрей Медвецьки та Петер Крупа облили водою український прапор. У посольстві України в Братиславі вже відреагували: таку поведінку депутатів засудили і вимагають вибачень.

Про це пресслужба посольства написала у Twitter.

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"Сьогодні в Києві Іван Корчок (глава МЗС Словаччини - Ред.) підтвердив тверду незмінну позицію Словаччини в підтримці України! Маємо підтримку й в Національній раді Словаччини! Негідне поводження з прапором України з боку депутатів Марека Котлеби, Андрея Медвецьки не може її похитнути! Засуджуємо й вимагаємо вибачень!" - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на противагу опозиціонерам, представники провладної словацької партії "Свобода та Солідарність" (SaS) Яна Циганікова та Мирослав Жіяк розтягнули перед трибуною прапор України. У відповідь депутат Медвецьки взяв пляшку води і почав обливати український стяг, а потім і депутатів, які його тримали.

Опозиціонерам допомогли двоє їхніх однопартійців – Марек Котлеба та Станіслав Мізік, які зірвали український прапор, а потім і захисну маску з Мирослава Жіяка.

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