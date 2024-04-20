З'явилася інформація про другого поліцейського, пораненого під час нападу у Вінницькій області

Життю другого пораненого правоохоронця на Вінничині вже нічого не загрожує.

Вночі 20 квітня двоє зловмисників на Вінничині убили 20-річного поліцейського Максима Зарецького. Другим постраждалим правоохоронцем виявився капітан Максим Шарапанський.

Про це повідомляє видання "Суспільне Вінниця".

За попередніми даними, життю пораненого вже нічого не загрожує.

Зазначимо, що Національна поліція розкрила особу поліцейського, який загинув у Вінницькій області під час нападу невідомих чоловіків. Це - 20-річний Максим Зарецький.

"Без єдиного сина залишились батьки чоловіка. Він був патріотом, надійним товаришем, сумлінним та відданим справі правоохоронцем. Назавжди у небеснім строю…", - йдеться у дописі поліції.

Вбивство поліцейського у Вінницькій області

У Гайсинському районі, Вінницької області, невідомі розстріляли поліцейських - один загинув. Ще один зазнав поранення. Інцидент стався близько 2 години ночі, коли правоохоронці зупинили автівку для перевірки документів.

У межах Вінницької та Одеської областей запроваджено поліцейську операцію. Правоохоронці зазначають, що завдяки зусиллям оперативних служб вдалося встановити осіб, ймовірно причетних до скоєння злочину.

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