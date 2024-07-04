З'явилися фото окупованого Маріуполя: який зараз вигляд має зруйноване росіянами місто

Через два роки після окупації Маріуполь залишається в руїнах, незважаючи на пропагандистські заяви російських загарбників про відновлення міста.
У тимчасово окупованому Маріуполі продовжує панувати безлад і хаос. Сотні будівель і житлових будинків, як і раніше, стоять у руїнах.
Відповідні фото показала в Telegram міська рада міста.
Через два роки після окупації більшість будівель у місті зруйновано. Водночас російські окупанти цинічно розповідають про нібито відновлення міста.
"Фото сильніше за будь-які слова. Такий вигляд має окупований Маріуполь. Досі зруйновані і згорілі будинки, розпач і відсутність перспектив", – йдеться в повідомленні.
Також у захопленому місті існує безліч інших проблем. Зокрема, у місті величезні проблеми з медициною, а каналізаційні стоки росіяни виливають просто на вулиці та в море.
Нагадаємо, в окупованому Маріуполі розквітає вандалізм. Жодного покарання зловмисники не несуть, адже у місті немає ані камер спостереження, ані професійних правоохоронних органів.
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