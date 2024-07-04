З'явилися фото окупованого Маріуполя: який зараз вигляд має зруйноване росіянами місто

Через два роки після окупації Маріуполь залишається в руїнах, незважаючи на пропагандистські заяви російських загарбників про відновлення міста.

У тимчасово окупованому Маріуполі продовжує панувати безлад і хаос. Сотні будівель і житлових будинків, як і раніше, стоять у руїнах.

Відповідні фото показала в Telegram міська рада міста.

Через два роки після окупації більшість будівель у місті зруйновано. Водночас російські окупанти цинічно розповідають про нібито відновлення міста.

"Фото сильніше за будь-які слова. Такий вигляд має окупований Маріуполь. Досі зруйновані і згорілі будинки, розпач і відсутність перспектив", – йдеться в повідомленні.

Також у захопленому місті існує безліч інших проблем. Зокрема, у місті величезні проблеми з медициною, а каналізаційні стоки росіяни виливають просто на вулиці та в море.

Як виглядає окупований і зруйнований росіянами Маріуполь (8 фото)

Нагадаємо, в окупованому Маріуполі розквітає вандалізм. Жодного покарання зловмисники не несуть, адже у місті немає ані камер спостереження, ані професійних правоохоронних органів.

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