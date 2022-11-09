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З’явилися фото з місця загибелі Стремоусова: пропагандисти назвали винуватця ДТП

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
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З’явилися фото з місця загибелі Стремоусова: пропагандисти назвали винуватця ДТП

Фото: російські засоби масової пропаганди

Пропагандисти назвали ймовірним винуватцем аварії водія вантажівки, яка підрізала авто Стремоусова.

Фото з місця ДТП, в якій загинув колаборант окупантів на Херсонщині Кирило Стремоусов, опублікували в Мережі.

За даними російських засобів масової пропаганди, винуватцем аварії зі Стремоусовим, ймовірно, став водій вантажівки, яка здійснила небезпечний маневр.

Повідомляється, що водій колаборанта росіян не впорався з керуванням, намагаючись уникнути зіткнення з вантажівкою. Усе сталося на великій швидкості, коли авто зі Стремоусовим прямувало з Херсона в напрямку Мелітополя.

Російські пропагандисти також повідомили, що позашляховик Стремоусова дуже пошкоджений внаслідок ДТП. Бронекапсулу авто відірвало від шасі.

Фото: російські засоби масової пропаганди / ©
Фото: російські засоби масової пропаганди

Про загибель Стремоусова в ДТП ввечері 9 листопада першими повідомили російські пропагандисти. Згодом про загибель свого "заступника" заявив гауляйтер тимчасово окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо.

Зауважимо, що перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський припустив, що інформація про загибель Стремоусова може бути інсценуванням. 

Все, що відомо про ДТП зі Стремоусовим, читайте в матеріалі ТСН.ua.

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Дата публікації
Перегляди
975
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