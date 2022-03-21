На світлинах - ліквідовані РСЗВ БМ-21 Град, вантажівки забезпечення "Урал" та КШМ на базі МТ-ЛБ.

З'явилися фото знищеної артилерійської позиції ворога на Київщині.

На світлинах - ліквідовані РСЗВ БМ-21 Град, вантажівки забезпечення Урал та КШМ на базі МТ-ЛБ.

Відповідні світлини оприлюднив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко у Telegram.

"Знищена артилерійська позиція (РСЗВ БМ-21 "Град", вантажівки забезпечення "Урал" та КШМ на базі МТ-ЛБ) окупантів у Київській області. 20 березня 2022 року", - йдеться у повідомленні під фото.

Нагадаємо, за 25 днів війни наші військові по всіх напрямках знищили вже майже 15 тисяч окупантів. Якщо порахувати, конфлікт триває вже 24 дні - це 576 годин або 34 560 хвилин. Тобто кожні дві хвилини в Україні гине один російський солдат.

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