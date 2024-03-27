З'явилися кадри перших хвилин після удару по Харкову (відео)

Окупанти вчергове вдарили по мирних.
Армія РФ 27 березня атакувала житловий квартал Харкова. У Мережі з'явилися кадри перших хвилин після обстрілу.
Про це пише "Харьков Life".
Серед поранених – тримісячна дитина
Ворог продовжує тероризувати Харків. Як розповіли у поліції, цього разу під удар потрапила загальноосвітня школа. Також пошкоджено щонайменше 14 житлових будинків.
"На жаль, є вбитий та поранені, серед яких 4 дитини, вік – від 3 місяців до 9 років", – деталізували правоохоронці.
Нагадаємо, у МВС розповіли про постраждалих внаслідок атаки по Харкову.
Читайте також: