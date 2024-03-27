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З'явилися кадри перших хвилин після удару по Харкову (відео)

З'явилися кадри перших хвилин після удару по Харкову (відео)

Удар по Харкову 27 березня

Окупанти вчергове вдарили по мирних.

Армія РФ 27 березня атакувала житловий квартал Харкова. У Мережі з'явилися кадри перших хвилин після обстрілу.

Про це пише "Харьков Life".

З'явилися кадри перших хвилин удару по Харкову

З'явилися кадри перших хвилин удару по Харкову

Серед поранених – тримісячна дитина

Ворог продовжує тероризувати Харків. Як розповіли у поліції, цього разу під удар потрапила загальноосвітня школа. Також пошкоджено щонайменше 14 житлових будинків.

"На жаль, є вбитий та поранені, серед яких 4 дитини, вік – від 3 місяців до 9 років", – деталізували правоохоронці.

Поліція показала кадри порятунку людей після удару по Харкову

Поліція показала кадри порятунку людей після удару по Харкову

Нагадаємо, у МВС розповіли про постраждалих внаслідок атаки по Харкову.

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