З'явилися перші світлини з місця розстрілу авто першого помічника Зеленського Сергія Шефіра

На місті працюють слідчо-оперативні групи поліції.
З'явилися перші світлини з місця розстрілу авто першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра.
Як повідомляє МВС України, це сталося сьогодні, 22 вересня, близько 10-ї години ранку неподалік від села Лісники.
Зазначається, що в автомобіль потрапило більше 10 куль. Поранений водій. Проводиться спеціальна поліцейська операція для розшуку зловмисників.
Деякі ЗМІ пишуть, що в автівку начебто стріляли автоматною чергою. Водій Шефіра отримав три кулі, він в реанімації у важкому стані. Сам Сергій Шефір не постраждав.