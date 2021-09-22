З'явилися перші світлини з місця розстрілу авто першого помічника Зеленського Сергія Шефіра

На місті працюють слідчо-оперативні групи поліції.

З'явилися перші світлини з місця розстрілу авто першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра.

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Як повідомляє МВС України, це сталося сьогодні, 22 вересня, близько 10-ї години ранку неподалік від села Лісники.

Зазначається, що в автомобіль потрапило більше 10 куль. Поранений водій. Проводиться спеціальна поліцейська операція для розшуку зловмисників.

Деякі ЗМІ пишуть, що в автівку начебто стріляли автоматною чергою. Водій Шефіра отримав три кулі, він в реанімації у важкому стані. Сам Сергій Шефір не постраждав.

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