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З'явилися перші світлини з місця розстрілу авто першого помічника Зеленського Сергія Шефіра

З'явилися перші світлини з місця розстрілу авто першого помічника Зеленського Сергія Шефіра

На місті працюють слідчо-оперативні групи поліції.

З'явилися перші світлини з місця розстрілу авто першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра.

Як повідомляє МВС України,  це сталося сьогодні, 22 вересня, близько 10-ї години ранку неподалік від села Лісники.

Зазначається, що в автомобіль потрапило більше 10 куль. Поранений водій. Проводиться спеціальна поліцейська операція для розшуку зловмисників. 

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Деякі ЗМІ пишуть, що в автівку начебто стріляли автоматною чергою. Водій Шефіра отримав три кулі, він в реанімації у важкому стані. Сам Сергій Шефір не постраждав.

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