З'явилось відео з місця вибуху біля будівлі ТЦК у Кам’янцю-Подільському

5 лютого, близько 13:00 години, у Кам'янцю-Подільському на Хмельниччині пролунав вибух біля будівлі місцевого ТЦК.

Як повідомила речниця поліції Хмельниччини Інна Глега кореспонденту ТСН, що інформація щодо одного загиблого та чотирьох поранених потребує уточнення.

Раніше повідомлялось, що внаслідок вибуху загинув чоловік, четверо людей травмовані.

З'явилось відео з місця вибуху біля будівлі ТЦК у Кам’янець-Подільському

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні останніми місяцями зафіксовано кілька терактів біля ТЦК. У Павлограді на Дніпропетровщині вибухнув невідомий пристрій, поранений один чоловік. Вибух стався також у Рівному, де внаслідок інциденту в військкоматі загинула одна людина, ще шестеро отримали поранення. Частину підозрюваних уже затримали.

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