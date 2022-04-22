З'явилося перше фото з місця падіння літака Ан-26 у Запорізькій області.

Фото 22 квітня опублікувала Запорізька обласна військова адміністрація.

Нагадаємо, сьогодні о 09:00 в районі Михайлівки Запорізького району впав літак АН-26, що належав Україні.

Повітряне судно виконувало технічний рейс. Наразі відомо про одного загиблого і двох поранених. Кількість екіпажу та причини падіння з'ясовуються.

За попередньою і поки не підтвердженою інформацією, літак зачепив електроопору, внаслідок чого загорівся двигун. На місці події працює ДСНС та відповідні органи.

Нагадаємо, російські солдати на окупованих територіях продовжують чинити військові злочини, викрадати людей та ставлять під загрозу життя полонених. Потерпає від дій окупантів країни-агресорки Росії Запорізька область, де загарбники захопили деякі населені пункти. Зокрема, відомо про викрадення мирних мешканців та техніки.

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