З'явилося повідомлення про звільнення охоронців, які не збили дрон журналістів над Гутою, в УДО заперечують

З'явилося повідомлення про звільнення охоронців, які не збили дрон журналістів над Гутою, в УДО заперечують

В Управлінні держохорони мають намір звернутися до суду "з цього приводу".

Журналіст "Української правди" Михайло Ткач повідомив із посиланням на джерела, що з Управління державної охорони звільнили співробітників, які не збили дрон журналістів-розслідувачів над державною резиденцією "Синьогора" у карпатському селі Гута, коли там були президент Володимир Зеленський і голова його офісу Андрія Єрмак.

Водночас Управління державної охорони заперечує цю інформацію і заявляє, що ніхто з його співробітників не був звільнений за те, що не збив дрон журналіста "Української правди" над державною резиденцією "Синьогора" у Гуті.

Про це йдеться у повідомленні УДО у Facebook.

"Нещодавно журналіст інтернет-видання "Українська правда" Михайло Ткач повідомив, чергову непідтверджену "інсайдерську" інформацію, що в Управлінні державної охорони України було звільнено військовослужбовців нібито за те, що вони не збили дрон, який літав над Гутою. Змушені знову розчарувати пана Михайла: його професійна діяльність ніяк не вплинула на службу наших військовослужбовців. Офіційно повідомляємо: всі військовослужбовці Управління державної охорони України продовжують виконувати службові обов'язки та забезпечувати безпеку осіб та об'єктів, щодо яких здійснюється державна охорона", - наголосили в Управлінні держохорони.

В УДО додали, що мають намір звернутися до суду "з цього приводу".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський з дружиною Оленою напередодні Великодня вирушили до Карпат. Зеленський із дружиною побували на екскурсії в хаті-музеї "Тіні забутих предків", відвідали музей "Гуцульської магії", Володимир та Олена Зеленські багато фотографувалися з усіма охочими.

Як повідомлялося, Володимир Зеленський відсвяткував Новий рік у західній резиденції у селі Гута.

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