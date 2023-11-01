З'явилося відео, де ексчоловік Емеральд Стипанюк разом з Ляшком співає в караоке російські пісні

У Мережі з'явилося відео, як колишній чоловік снайперки Євгенії Емеральд, "захисник" Євген Стипанюк у компанії екснардепа Олега Ляшка співає в караоке російські пісні.

Відео опублікував телеграм-канал "Джокер".

На кадрах видно, як Стипанюк та Ляшко перебувають у майже пустому приміщенні, найімовірніше, у караоке. Недалеко від них стоїть вкритий стіл. Екснардеп та "захисник" виспівують композицію російського поп-співака "Девчонка-девчоночка".

Коли були зняті кадри і де саме - наразі невідомо.

У Мережі опублікували відео, як ексчоловік Емеральд Стипанюк разом з Ляшком співає в караоке російські пісні

Варто додати, в ексклюзивному інтерв’ю TSN.ua Емеральд розповіла, що Стипанюк понад шість років працює охоронцем колишнього нардрепа, лідера "Радикальної партії" Ляшка. За її словами, ексчоловік весь час сидить у Києві, не на фронті, але отримує найвищу зарплатню ЗСУ - 100 тисяч бойових.

Після розголосу у Міністерстві оборони визнали грандіозний прокол із виплатами військовим.Відомство провело внутрішній аудит та з’ясувало, що понад 123 мільйони гривень додаткової винагороди виплатили людям, які не брали участі у бойових діях та не виконували бойових завдань.

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