З'явилося відео моменту "прильоту" ракети в будинок у Дніпрі: моторошні кадри

На кадрах помітно, як ракета влучає у житловий будинок, після чого спалахує сильна пожежа.

У Мережі з'явилися кадри влучання російської ракети у багатоповерховий будинок у Дніпрі, внаслідок якого загинули щонайменше 40 людей, десятки людей отримали поранення і ще доля 29 осіб досі невідома.

Відповідне відео оприлюднив Телеграм-канал "Днепр Оперативный".

На кадрах видно, як в небі над містом летить і влучає у будинок ракета, після чого стається вибух і спалахує полум'я. Неподалік місця трагедії ходять люди та проїжджають автівки.

Удар по багатоповерхівці в Дніпрі

Станом на 17:00 16 січня внаслідок удару ракетою для ураження авіаносців Х-22 загинули 40 людей, троє з них -діти. Врятовано – 39, травми отримали 76 осіб, серед них - 14 дітей. Досі розшукуються 29 осіб. Пошуково-рятувальна операція триває.

СБУ встановила прізвища російських льотчиків, причетних до ракетного удару по Дніпру.

Генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що правоохоронцям відомо про те, хто віддавав злочинний наказ, внаслідок якого російська ракета влучила в житловий будинок у Дніпрі. Він пообіцяв знайти кожного причетного до чергового акту злочину проти мирних громадян.

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