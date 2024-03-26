З'явилося відео непробивного кордону з Білоруссю, який будують на Житомирщині

У Житомирській області на кордоні з Білоруссю триває будівництво додаткових оборонних споруд.

Від 2022 року на кордоні Житомирської області з Білоруссю триває розбудова глибокоешелонованої системи оборони

Відповідні кадри з місця будівництва показав очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

"У тісній співпраці з військовим командуванням побудовані довготривалі вогневі позиції з армованого залізобетону, встановлено інженерні загородження: протитанкові рови, мінні поля, зуби дракона", - відзвітував він.

Також нині триває зведення додаткових фортифікаційних споруд для захисту кордону України.

"Попри мінливу погоду будівельники не припиняють копати рови та ходи сполучення та встановлювати бетонні споруди для захисту воїнів Збройних сил України", - додав Бунечко.

На Житомирщині будують додаткові укріплення на кордоні з Білоруссю — відео

Нагадаємо, раніше з'явилися знімки з Чернігівщини, де також тривають масштабні інженерні роботи із зміцнення державного кордону та спорудження фортифікаційних споруд для підвищення обороноздатності країни.

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