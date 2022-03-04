З’явилося відео нічної боротьби за атомну електростанцію в Енергодарі

З’явилося відео нічної боротьби за атомну електростанцію в Енергодарі

Рятувальники ліквідували пожежу в адміністративній будівлі.

Російські окупаційні війська обстріляли атомну електростанцію в Енергодарі.

Відео нічної боротьби за атомну електростанцію в Енергодарі, де рятувальники ліквідували пожежу в адміністративній будівлі, опублікувала пресслужба ДСНС.