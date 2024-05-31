Омбудсмен Дмитро Лубінець показав відео, як звільнена з полону слідча з Маріуполя Мар'яна Чечелюк вперше подзвонила рідним.

З ворожого полону повернули слідчу з Маріуполя Мар'яну Чечелюк, яку два роки утримували в жахливих умовах. У Мережі з'явилося відео, як Мар'яна вперше подзвонила до мами після звільнення.

Відповідним відео поділився повноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

"Доля 24-річної маріупольчанки, яка була незаконно затримала окупантами, бентежила громадянське суспільство нашої держави. Два роки вона була позбавлена волі! Тепер Мар'яна вдома! Вона має змогу почути голос рідних, а невдовзі — зустрітися з ними!" - йдеться в повідомлення.

На відео Мар'яна розчулилася, коли почула голос мами. Дівчина подякувала їй за те що рідні не покладали зусиль і прагнули звільнення слідчої.

З'явилося відео першого дзвінка до мами звільненої з полону Мар'яни Чечелюк

Нагадаємо, підд час обміну 31 травня з російського полону повернулася Мар'яна Чечелюк — 24-річна слідча з Маріуполя. Детальніше про те, як вона потрапила в полон і пережила тортури росіян - читайте у матеріалі ТСН.ua.

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