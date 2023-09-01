З'явилося відео ураження російських Іл-76 на аеродромі у Пскові

Український громадський діяч Сергій Стерненко показав відео моменту ураження російських літаків Іл-76 у Пскові. По російському аеродрому вдарила нова українська зброя, виготовлена за зібрані кошти українців.
У Мережі з'явилося відео спецоперації у Пскові, під час якої були знищені чотири російські військово-транспортні літаки Іл-76.
Відповідне відео показав український громадський діяч Сергій Стерненко.
Він повідомив, що спільно з Головним управлінням розвідки, зокрема за зібрані кошти українців, було створено засоби ураження, які знищили два літаки Іл-76, серйозно пошкодили ще 2 та уразили ще кілька повітряних суден ворога. Загальна сума збитків, завданих агресору, становить близько 200 мільйонів доларів.
"Це українська розробка. Ми не звітували про цю закупівлю, поки не будемо розкривати, що це були за засоби та що вони вміють, але гарантуємо — на так званій росії буде й далі вибухати!" - написав громадський діяч і додав, що війна повертається туди, звідки прийшла — до росіян.
"І ми зробимо все, щоб знищувати військовий потенціал окупантів", - наголосив Стерненко.
Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов розповів, як і коли Україна почала роботу над далекобійною зброєю, якою завдали удару по території РФ.
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