Український громадський діяч Сергій Стерненко показав відео моменту ураження російських літаків Іл-76 у Пскові. По російському аеродрому вдарила нова українська зброя, виготовлена за зібрані кошти українців.

У Мережі з'явилося відео спецоперації у Пскові, під час якої були знищені чотири російські військово-транспортні літаки Іл-76.

Відповідне відео показав український громадський діяч Сергій Стерненко.

Він повідомив, що спільно з Головним управлінням розвідки, зокрема за зібрані кошти українців, було створено засоби ураження, які знищили два літаки Іл-76, серйозно пошкодили ще 2 та уразили ще кілька повітряних суден ворога. Загальна сума збитків, завданих агресору, становить близько 200 мільйонів доларів.

З'явилося відео ураження російських Іл-76 на аеродромі у Пскові

"Це українська розробка. Ми не звітували про цю закупівлю, поки не будемо розкривати, що це були за засоби та що вони вміють, але гарантуємо — на так званій росії буде й далі вибухати!" - написав громадський діяч і додав, що війна повертається туди, звідки прийшла — до росіян.

"І ми зробимо все, щоб знищувати військовий потенціал окупантів", - наголосив Стерненко.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов розповів, як і коли Україна почала роботу над далекобійною зброєю, якою завдали удару по території РФ.

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