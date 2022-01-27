З'явилося відео, як 20-річний військовий розстріляв солдатів у Дніпрі (18+)

У кімнату зі зброєю він повертався кілька разів – за боєприпасами.

У Дніпрі, де солдат строковик Артемій Рябчук розстріляв товаришів по службі на території “Південмашу”, з'явилося відео вбивства.

Відео опублікували у соціальних мережах.

На ролику видно, як до кімнати зі зброєю заходять два солдати. Один із них підходить до шафи зі зброєю, відкриває її ключами, після чого до неї підходить ще один хлопець і щось до неї кладе. У цей момент із коридору починає стріляти Рябчук.

У кімнаті зі зброєю він поранив двох людей, ще одного — у коридорі. Після чого зайшов до "зброярні", де "добив" товаришів по службі пострілами в голову.

Військовий розстріляв солдатів у Дніпрі: з'явилося відео моменту трагедії (18+)

Потім стрілянина продовжилася у казармі. До самої зброярні чоловік повертався кілька разів — щоб взяти боєприпаси. Востаннє він повернувся до неї з рюкзаком, завантажив до нього магазини з патронами. Там же він узяв автомат, після чого вийшов із приміщення. На відео вказано, що вбивство сталося у 04:30.

У соцмережах писали, що з собою у Артемія Рябчука було близько 200 набоїв та зброя. Його правоохоронці затримали у Підгороднєму Дніпропетровської області.

Читайте також: