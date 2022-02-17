З'явилося відео, як евакуйовували дітей та персонал з обстріляного дитсадка у Станиці Луганській

З'явилося відео, як евакуйовували дітей та персонал з обстріляного дитсадка у Станиці Луганській

Рятувальники допомогли евакуювати людей у безпечне місце до підвального приміщення.

Сьогодні, 17 лютого, на Луганщині, в результаті застосування окупаційними військами важкого артилерійського озброєння, були пошкоджені комунальна інфраструктура селища Станиця Луганська, а також дитячий садок. Звідти вивели персонал та дітей.

Відео евакуації оприлюднили на сайті ДСНС України.

На місці обстрілу дитячого садочка в селищі Станиця Луганська рятувальники допомогли евакуювати людей у безпечне місце до підвального приміщення.

Слід зазначити, що в результаті обстрілу селища Врубівка один зі снарядів влучив у двір Врубівського ліцею Попаснянської міської територіальної громади.

Нагадаємо, у четвер, 17 лютого, о 09:04 снаряд російських бойовиків влучив у будівлю дитячого садка. За попередньою інформацією, під час обстрілу діти перебували в садку. Контузії зазнали дві жінки.

Водночас російські ЗМІ вже почали активно поширювати неправдиву інформацію про те, що це нібито українські військові обстріляли дитячий садок.

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