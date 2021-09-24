З'явився апетит і сторінка в Instagram: як почувається хлопчик, якому вперше в Україні пересадили серце

Хлопець перебуває під наглядом медиків у оточенні рідних і близьких.
Хлопчик, якому вперше в Україні пересадили серце, вже піднявся на ноги. У нього з'явився апетит і навіть сторінка в соціальній мережі, на яку активно підписуються користувачі.
Про це на своїй сторінці в Facebook написала член Всеукраїнської платформи донорства Ірина Заславець.
“Це Макс. І він — герой. У його грудях вже другу добу б’ється донорське серце. Макс першим серед дітей отримав його в Україні. Сьогодні він підвівся на ноги. Каже, політ нормальний. Із мрій поки — швидше повернутися додому”, — розповіла Ирина Заславець.
Вона також додала, що у Максима вже є апетит. Хоча до цього моменту хлопчик відмовлявся від їжі. Крім того, у нього з'явилася сторінка в соцмережі. Там він пише про своє самопочуття і виставляє нові фотокартки. Поки що — з лікарні.
“Другий день з новим сердцем. Почуваюсь набагато краще”, — повідомив користувачам Максим.
Нагадаємо, що у Львові медики вперше в Україні здійснили операцію трансплантації серця 13-річному хлопчикові. Крім того, було проведено операцію пересадки легень 56-річному львів’янину.