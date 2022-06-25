З’явився новий список Телеграм-каналів, які поширюють російську пропаганду: перевірте свої підписки

Центр протидії дезінформації оприлюднив оновлений перелік каналів-інфотерористів у Телеграм, які діють на території України.

У ЦПД закликали українців у жодному разі не довіряти цим каналам, оскільки вони поширюють дезінформацію, фейки та маніпуляції.

Відповідний перелік ЦПД оприлюднив у своєму Телеграмі.

"Від початку вторгнення рашистів, Центр у співпраці з партнерами та нашими читачами здійснює постійний моніторинг, фіксацію та знищення ворожих ресурсів в інформаційному просторі. Більшість Telegram-каналів вже змінили риторику на проукраїнську, хоча досі існують ті, хто підтримує ворога", - кажуть у центрі.

Нагадаємо, у Центрі протидії дезінформації розповіли, що пропагандисти РФ намагаються вплинути на настрої українців та забезпечити загарбникам оптимальні умови для взяття під контроль українських територій. Так, російські засоби масової пропаганди поширюють наратив про те, що армія РФ не збирається зупинятися після повного "визволення" "конституційних" територій так званих "ЛДНР".

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