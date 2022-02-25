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З'явився сервіс, який має допомогти українцям евакуювати одне одного у разі необхідності

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З'явився сервіс, який має допомогти українцям евакуювати одне одного у разі необхідності

pixabay.com

Оператори будуть обробляти заявки. 

В Україні з'явився простий сервіс, який має допомогти українцям евакуювати одне одного у разі необхідності.

Як це працює:

1) Заповнюєте заявки:

  • Як власник авто: куди ви їдете, скільки місць маєте, коли їхатимете.
  • Як пасажир: куди вам треба, коли, скільки вас. 

2) Далі оператори будуть обробляти заявки і намагатися допомогти зустрічам людей. 

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