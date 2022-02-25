З'явився сервіс, який має допомогти українцям евакуювати одне одного у разі необхідності

З'явився сервіс, який має допомогти українцям евакуювати одне одного у разі необхідності

Оператори будуть обробляти заявки.

В Україні з'явився простий сервіс, який має допомогти українцям евакуювати одне одного у разі необхідності.

Як це працює:

1) Заповнюєте заявки:

Як власник авто: куди ви їдете, скільки місць маєте, коли їхатимете.

Як пасажир: куди вам треба, коли, скільки вас.

2) Далі оператори будуть обробляти заявки і намагатися допомогти зустрічам людей.

Деталі тут: