"З'являється свій козир у рукаві": експерт - про появу F-16 в українському небі

На думку експерта, в України із появою F-16 та РДЛО Saab 340 AEW&C "з'являється свій козир у рукаві".

Винищувачі F-16АМ в Україні будуть практично в рівних можливостях із російськими МіГ-31БМ.

Про це розповів військово-політичний оглядач Олександр Коваленко на сторінці у фейсбуці.

"Українські F-16АМ будуть практично в рівних можливостях із найнебезпечнішими російськими МіГ-31БМ, адже дальність їхніх радарів практично виводить їх у паритет завдяки супутнім факторам. У протистоянні з Су-27/30/34/35, а також МіГ-29/35 український американець матиме або перевагу, наприклад, над Су-27/30 і МіГ-29, або рівні можливості з Су-34/35 і МіГ-35. Хоча, можливо і навпаки", - написав він.

На його думку, в України "з'являється свій козир у рукаві", якщо ПКС РФ бояться піднімати в повітря свої А-50, щоб не бути знищеними.

Коваленко нагадав, що Україна від Швеції отримає два літаки дальнього радіолокаційного виявлення - Saab 340 AEW&C, тому F-16 разом із цими літаками "зможе почуватися в повітряному просторі України не тільки на рівних проти загрози російських бойових літаків, а й мати над ними перевагу".

"Дідок F-16АМ не такий вже й поганий, як повідомляють експерти, які приділяють увагу виключно сухим цифрам ТТХ у Wikipedia, без додання уваги специфіці та особливостям роботи цих характеристик. У Росії станом на сьогодні немає бойових літаків, з якими F-16АМ не почувався б на рівних, а проти деяких і взагалі варто відзначити його перевагу.

Але при дотриманні тандему з Saab 340 AEW&C винищувач F-16АМ в рази розкриває свої можливості, стаючи серйозною загрозою навіть для найнебезпечніших російських перехоплювачів", - підсумував експерт.

Нагадаємо, майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман розповів, на що здатні ракети до F-16, які отримає Україна.

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