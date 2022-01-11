З’їхали не в той бік: на Драгобраті під час катання на лижах загубилися туристи

З’їхали не в той бік: на Драгобраті під час катання на лижах загубилися туристи

Лижники переночували у будинку лісника.

На горі Драгобрат, що у Рахівському районі Закарпатської області, у понеділок, 10 січня, загубились туристи. Вони катались на лижах та з’їхали не в той бік.

Також читайте Після падіння скелі на туристичні катери у Бразилії постраждали 32 людини, кількість жертв зросла

Про це повідомили у ДСНС України.

За даними рятувальників, двоє чоловіків під час катання на лижах через туман з’їхали не в той бік. Вони тривалий час блукали та знайшли будинок лісника. Там вони запалили багаття та заночували. У вівторок, 11 січня, чоловіки звернулись за допомогою до рятувальників.

"Рятувальники знайшли лижників і супроводили їх до гірськолижного підйомника. Там туристи вже зорієнтувалися й самостійно вирушили до готелю", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: