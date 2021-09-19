З’їхав у водойму: у Вінницькій області трагічно загинув водій мотоблоку

З’їхав у водойму: у Вінницькій області трагічно загинув водій мотоблоку

Чоловік загинув на місці.

У Вінницькій області 40-річний місцевий житель, керуючи мотоблоком із причепом, не впорався з керуванням та з’їхав у водойму.

Про це повідомили у поліції.

Також читайте Застряг під мотоблоком: в Харківській області рятувальники визволяли чоловіка

Чоловік від отриманих травм загинув на місці.

Наразі ведеться слідство. За цим фактом поліцією розпочато кримінальне провадження "Порушення чинних на транспорті правил".

Нагадаємо, у Вінницькій області автомобіль Chery Tiggo врізався у мотоблок "Зубр". У ДТП померла 20-річна вагітна дівчина. Водій мотоблоку втік з місця ДТП.

Недосвідчений водій завершив аварією свій заїзд на великій швидкості у Києві

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання