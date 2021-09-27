З'їла домашньої консерви зі свинини: у Житомирській області жінку госпіталізували з ботулізмом

З'їла домашньої консерви зі свинини: у Житомирській області жінку госпіталізували з ботулізмом

Хворій ввели антитоксин, вона досі у лікарні.

Мешканка села Високе Житомирської області занедужала на ботулізм - гостре токсико-інфекційне захворювання. Перед цим жінка їла домашню м’ясну консерву.

Також читайте Поласував домашньою тушкованкою: у Рівненській області від ботулізму помер чоловік

Про це повідомляє Житомир.info з посиланням на завідувача відділу епідеміологічного нагляду та профілактики неінфекційних захворювань ДУ "Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ України" Василя Печенюка.

Жінці стало зле 17 вересня, тож її госпіталізували. З’ясувалося, що напередодні вона споживала консерву зі свинини домашнього приготування. Хоч тушкованку їв і чоловік пацієнтки, однак симптомів недуги у нього не було, тоді, як у жінки підтвердили недугу.

"Лабораторний аналіз підтвердив у пацієнтки ботулізм. Їй ввели антитоксин – сироватку проти ботулізму. Стан хворої стабілізувався, однак вона й досі у лікарні", – розповів Василь Печенюк.

Фахівці наголошують, що ботулотоксин у 375 тисяч разів сильніший від отрути гримучої змії, тож щоб вберегтися від ботулізму потрібно уникати споживання:

в’яленої, копченої, солоної та консервованої риби;

м’ясних та грибних консервів;

консервів домашнього виробництва;

якщо не впевнені, що продукти зберігали та/або транспортували належним чином;

якщо сумніваєтесь у якості продуктів.

Нагадаємо, у Рівненській області від ботулізму помер чоловік, який споживав домашню тушкованку.

Як обрати в'ялені продукти, де купувати і як вберегтися від ботулізму

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання