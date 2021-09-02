З'їла купленої риби: 22-річну жительку Кіровоградської області госпіталізували з підозрою на ботулізм

З'їла купленої риби: 22-річну жительку Кіровоградської області госпіталізували з підозрою на ботулізм

Дівчині стало зле після того, як вона поїла риби з місцевого магазину.

22-річна мешканка міста Знам’янка Кропивницького району Кіровоградської області потрапила до лікарні після того, як з'їла риби. У дівчини медики запідозрили гостре токсико-інфекційне захворювання ботулізм.

Про це повідомив Кірoвoградський обласний центр контролю та прoфілактики хвороб МОЗ України.

"1 вересня до ДУ "Кіровоградський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" надійшло екстрене повідомлення про реєстрацію випадку підозри на ботулізм у 22-річної мешканки м. Знам’янка", - йдеться у повідомленні.

Цей випадок хвора пов’язує із споживанням копченої та в’яленої риби, придбаної у місцевому магазині.

Для підтвердження діагнозу "ботулізм" аналіз крові пацієнтки відправили до лабораторії.

Наразі потерпіла у легкому стані перебуває на лікуванні в інфекційному відділенні Знам’янської міської лікарні.

Фахівці зазначили, що ботулотоксин у 375 тисяч разів сильніший від отрути гримучої змії, тож щоб вберегтися від ботулізму потрібно уникати споживання:

в’яленої, копченої, солоної та консервованої риби;

м’ясних та грибних консервів;

консервів домашнього виробництва;

якщо не впевнені, що продукти зберігали та/або транспортували належним чином;

якщо сумніваєтесь у якості продуктів.

Нагадаємо, у Запоріжжі померла жінка після того, як вона поласувала в'яленою рибою. Її чоловік перебуває у тяжкому стані. У обох діагностували "ботулізм".

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання