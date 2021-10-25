З'їли гриби зі здутої банки: у Харкові батько та син потрапили з отруєнням до реанімації

Потерпілі у важкому стані.
У Харкові через отруєння маринованими грибами родина опинилася в лікарні. Двоє із трьох хворих перебувають у важкому стані в реанімаційному відділенні.
Про це повідомляє Харківський обласний лабораторний центр МОЗ України.
Хворі, батько та син (75 та 46 років), мешканці Харкова, разом з іншим членом сім’ї, перед отруєнням вживали мариновані гриби з банки, яка мала ознаки бомбажу. Люди все ж прокип'ятили гриби і скуштували їх.
На четверту добу в батька, а в сина п'яту добу з’явились симптоми отруєння – нудота, блювота, загальна слабкість, порушення зору. Їх спочатку госпіталізували до Харківської міської лікарні швидкої та невідкладної допомоги, а потім перевели до клінічної лікарні №2.
Постраждалим введено ботулінічний антитоксин гептавалентний. Чоловіки перебувають у реанімації у важкому стані.
На щастя, третій член сім’ї, який вживав гриби разом з постраждалими, не мав серйозних наслідків для здоров’я.
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