"У кожного свій окомір": у Мережі показали сумні варіації на страви з меню Клопотенка, якими годують дітей у школах

"У кожного свій окомір": у Мережі показали сумні варіації на страви з меню Клопотенка, якими годують дітей у школах

Страви за одним меню у кухарів шкіл виходять зовсім різними на вигляд.

У Мережі батьки заходилися порівнювати якість та зовнішній вигляд страв, якими годують у школах та дитсадках дітей за меню переможця кулінарного шоу Євгена Клопотенка. У Маріуполі Донецької області, наприклад, страви з одного меню, нагадують зовсім різні страви.

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Фото-порівняння виклали у групі "Батьки SOS".

"Їжа у школах Маріуполя. Фото - ЗОШ № 26 (знизу), фото - ЗОШ № 53 (зверху). Меню одне і теж. За грамами сиру та омлету теж. Сир -15 г, омлет - 53 г", - підписала світлини авторка Олена Сіленко.

На кадрах видно, наскільки різними можуть бути на вигляд однакові страви. На одному з фото сніданок блідий і неапетитний. На іншому - видно, що кухар постарався.

Користувачі Мережі висловили свої думки з приводу "однаково різних" страв.

Все залежить від кваліфікації кухарів. Нехай хоч 100 разів міняють меню, але мало фахівців, які нормально готуватимуть.

Все залежить від людини. Наскільки вона любить свою роботу. А якщо прийшли люди В нас в школі теж саме( м. Полтава школа № 24), хоча по місту інша ситуація. Коли батьки почали скаржитися, меню покращилося, але рівно на два дні, потім все стало як було.

В деяких містах, і навіть, селах є такі комбінати харчування, що хочеться аплодувати стоячи тим керівникам і кухарям.

З'їсти і заплакати.

І де тут меню від Клопотенка?

Два фото відображають людський фактор в приготуванні їжі, а ще й, напевно, в кожного свій "глазомір" на вагу продуктів.

Нагадаємо, що майже половина шкільних кухарів не вміють готувати за новим меню.

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