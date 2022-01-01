З'їсти не можна викинути: що робити зі стравами, які залишились після Нового року

З'їсти не можна викинути: що робити зі стравами, які залишились після Нового року

Корисні поради, що робити із залишками їжі після новорічних свят.

Новий рік для більшості з нас супроводжується добротним святковим столом. Нерідко хозяйки готують стільки різноманітних страв, що з'їсти все протягом новорічної ночі просто неможливо. Оскільки зберігати готові страви довго не можна, залишки продуктів потрібно якось використати, аби не викидати їх просто у смітник. ТСН.ua зібрав корисні поради, що робити зі стравами, які залиишлись після Нового року.

Роздати нужденним

Найпростіше рішення, що робити з залишками їжі - роздати страви нужденним. Покладіть готові страви в одноразові контейнери і додайте пластикову ложку, додайте фрукти, хліб і красиво зав'яжіть - новорічний подарунок для бездомного готовий.

Останні роки набирає обертів таке поняття як "фудшерінг". В Інтренті можна пошукати регіональні групи, де можна запропонувати свою їжу. До вас приїдуть, заберуть непотрібну їжу і роздадуть її, кому це дійсно необхідно! Втім, краще переконатися, що їжа не зіпсувалась.

Заморозити

Зрозуміло, що олів'є або селедку під шубою заморожувати немає сенсу, а ось м'ясні нарізки, сири та свіжі овочі спокійно можно покласти до морозильної камери і згодом використати їх під час приготування інших страв. Наприклад, сир можна додати до омлета, а з овочів приготувати овочевий суп-пюре.

Герметично упаковати та прибрати в холодильник

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Якщо забезпечити герметичне пакування, то низку страв можна з'їсти протягом наступних кількох днів. Герметичне зберігання продовжить життя салатів, гарнірів і головних страв на 2-3 дні.

Приготувати піцу чи солянку

фото: Bene Gusto

Із залишків сирної та м'ясної тарілок, оливок, овочів можна приготувати солянку або піцу. І для піци, і для солянки підійде все, що залишилося у будь-якій пропорції: картопля, м'ясо, маслини, ковбаса різних сортів, помідори, огірки - знадобиться все! Просто закиньте продукти в киплячу воду, додайте томатну пасту і залиште на плиті на якийсь час і солянка готова. З піцею трошки складніше, потрібно буде або замісити тісто, або купити вже готове.

Тости та сухарі з хліба

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Із залишків хліба можна наробити тостів або нарізати на невиликі шматочки і зробити в духовці сухарі. А ще можна замочити шматки хліба у суміші з молока і яйця та бжарити з двох сторін - смачний тост готовий!

Рагу з овочів

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Залишки свіжіх овочів можна пустити на овочеве рагу. Потушіть перець, помідор, моркву, цибулю 20-30 хвилин. Додайте за смаком картоплю та м'ясо - вуаля, нічого викидати не довелось.

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