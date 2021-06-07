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Українку депортували із Ізраїлю після поїздки до України на похорон матері

Українку депортували із Ізраїлю після поїздки до України на похорон матері

Associated Press

Виявилося, що жінка не знала, що Ізраїль вніс Україну до списку червоних країн.

Українку, яка вже багато років мешкає у Ізраїлі з родиною, не впускають до країни. Жінка з'їздила на похорон до своєї матері до України, а назад повернутися не може.

Про це розповідають "Вести Израиль по-русски".

Як повідомляє видання, Валентина А* вже 4 роки мешкає у Ізраїлі разом із чоловіком і 13-річною донькою. Сім'я проживає в центрі країни. Як дружина ізраїльтянина Валентина проходить ступінчасту процедуру визнання громадянства, має посвідку на проживання, працює, платить податки. В цьому році мала б отримати громадянство.

Нещодавно у жінки померла мама, яка жила в Україні, Валентина поїхала на похорон, а коли захотіла повернутися до Ізраїлю, її не впустили.

"У мене відібрали паспорт і, нічого не пояснюючи, відвели в окреме приміщення. Я захвилювалася, почала питати: в чому причина затримки? В чому мене звинувачують? Прикордонники відповідали щось невиразне. Поневірялася я всю ніч, а під ранок дізналася страшну новину: мене депортують до України. О 5:30 мене посадили в літак і відправили з Ізраїлю. З 31 травня я щодня пишу прохання в МВС Ізраїлю дозволити мені в'їзд додому, до сім'ї, до дочки. Але ніхто на мої прохання не реагує! Я перебуваю в шоковому стані - мало того, що втратила маму, так ще й не можу повернутися до власної дитини", - розповідає Валентина.

Від 3 травня Ізраїль вніс Україну до списку червоних країн. Для виїзду в цю країну громадяни Ізраїлю повинні отримувати дозвіл комісії з надзвичайних випадків (Ваадат-Харіга). Виліт на похорон родичів першого ступеня (батьків, дітей, братів, сестер) входить в число критеріїв, за якими комісія видає дозволи. Однак, за словами Валентини, їй не було про це відомо.

"Ніхто на жодному етапі поїздки, навіть під час перетину кордону Ізраїлю і посадці в літак, не просив у мене це дозвіл", - говорить Валентина.

Жінка жаліється, що пояснити це непорозуміння Управлінню реєстрації населення і міграції при МВС не вдається. У Ізраїлі чоловікові Валентини сказали чекати, що може від 13 червня будуть послаблення, і тоді можна буде повернутися.

Жінка переживає за роботу, якою дуже дорожить. В Ізраїлі вона працює в аптеці помічницею фармацевта, а зважаючи на ситуацію, що склалася, може втратити роботу, оскільки назвати працедавцеві точну дату повернення з України не може.

Зараз, крім України, до списку червоних країн в Ізраїлі внесені Росія, Ефіопія, Бразилія, Індія, Південна Африка, Мексика, Туреччина, Аргентина, Росія. Обмеження на в'їзд в ці країни "через максимальний ризик зараження коронавірусом" діють до 13 червня включно.

Зараз Валентина перебуває у Києві у свого батька і очікує рішення МВС Ізраїлю.

В Управлінні реєстрації населення і міграції при МВС за  запитом у справі Валентини відповіли:
"Необхідність отримувати дозвіл для посадки в літак існує і опублікована для публіки вже близько року. Ця тема широко висвітлювалася в ЗМІ, і мова не йде про нововведення. Таким чином, неможливо апелювати до незнання цього факту".

Нагадаємо, що Естонія від понеділка, 7 червня, відкрила кордони для туристів з європейських країн.