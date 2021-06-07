Українку депортували із Ізраїлю після поїздки до України на похорон матері

Виявилося, що жінка не знала, що Ізраїль вніс Україну до списку червоних країн.

Українку, яка вже багато років мешкає у Ізраїлі з родиною, не впускають до країни. Жінка з'їздила на похорон до своєї матері до України, а назад повернутися не може.

Про це розповідають "Вести Израиль по-русски".

Як повідомляє видання, Валентина А* вже 4 роки мешкає у Ізраїлі разом із чоловіком і 13-річною донькою. Сім'я проживає в центрі країни. Як дружина ізраїльтянина Валентина проходить ступінчасту процедуру визнання громадянства, має посвідку на проживання, працює, платить податки. В цьому році мала б отримати громадянство.

Нещодавно у жінки померла мама, яка жила в Україні, Валентина поїхала на похорон, а коли захотіла повернутися до Ізраїлю, її не впустили.

"У мене відібрали паспорт і, нічого не пояснюючи, відвели в окреме приміщення. Я захвилювалася, почала питати: в чому причина затримки? В чому мене звинувачують? Прикордонники відповідали щось невиразне. Поневірялася я всю ніч, а під ранок дізналася страшну новину: мене депортують до України. О 5:30 мене посадили в літак і відправили з Ізраїлю. З 31 травня я щодня пишу прохання в МВС Ізраїлю дозволити мені в'їзд додому, до сім'ї, до дочки. Але ніхто на мої прохання не реагує! Я перебуваю в шоковому стані - мало того, що втратила маму, так ще й не можу повернутися до власної дитини", - розповідає Валентина.

Від 3 травня Ізраїль вніс Україну до списку червоних країн. Для виїзду в цю країну громадяни Ізраїлю повинні отримувати дозвіл комісії з надзвичайних випадків (Ваадат-Харіга). Виліт на похорон родичів першого ступеня (батьків, дітей, братів, сестер) входить в число критеріїв, за якими комісія видає дозволи. Однак, за словами Валентини, їй не було про це відомо.

"Ніхто на жодному етапі поїздки, навіть під час перетину кордону Ізраїлю і посадці в літак, не просив у мене це дозвіл", - говорить Валентина.

Жінка жаліється, що пояснити це непорозуміння Управлінню реєстрації населення і міграції при МВС не вдається. У Ізраїлі чоловікові Валентини сказали чекати, що може від 13 червня будуть послаблення, і тоді можна буде повернутися.

Жінка переживає за роботу, якою дуже дорожить. В Ізраїлі вона працює в аптеці помічницею фармацевта, а зважаючи на ситуацію, що склалася, може втратити роботу, оскільки назвати працедавцеві точну дату повернення з України не може.

Зараз, крім України, до списку червоних країн в Ізраїлі внесені Росія, Ефіопія, Бразилія, Індія, Південна Африка, Мексика, Туреччина, Аргентина, Росія. Обмеження на в'їзд в ці країни "через максимальний ризик зараження коронавірусом" діють до 13 червня включно.



Зараз Валентина перебуває у Києві у свого батька і очікує рішення МВС Ізраїлю.

В Управлінні реєстрації населення і міграції при МВС за запитом у справі Валентини відповіли:

"Необхідність отримувати дозвіл для посадки в літак існує і опублікована для публіки вже близько року. Ця тема широко висвітлювалася в ЗМІ, і мова не йде про нововведення. Таким чином, неможливо апелювати до незнання цього факту".

Нагадаємо, що Естонія від понеділка, 7 червня, відкрила кордони для туристів з європейських країн.

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