З-за кордону не повертаються менш ніж 1% діячів культури: хто надає їм дозвіл на виїзд

Мінкульт не відповідає за дії людей, які отримали дозвіл на виїзд.

З-за кордону до України не повертаються менше ніж один відсоток діячів культури. Тому їм зазвичай видають дозвіл на виїзд.

Про це в інтерв’ю “Інтерфакс-Україна” заявив в. о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв.

"Ми ведемо облік листів сприяння перетину кордону для діячів культури, тому що ми їх видаємо, вони в нас реєструються. Але ми не ведемо безпосередньо обліку перетину кордону і на виїзд, і на в'їзд. Цю інформацію можна отримати в Державній прикордонній службі України", - сказав Карандєєв.

За його словами, міністерство не відповідає за дії людей, які отримали дозвіл на виїзд.

"На сьогодні ми маємо розроблені критерії, і, на нашу думку, вони максимально такі, які забезпечують нам мінімізацію помилки. Зокрема обов'язково має бути запрошення з іноземної сторони, якщо це юридична особа, має бути наказ про відрядження, має бути зобов'язання про повернення, має бути реєстрація в територіальному центрі комплектації. Але, як і в будь-якому іншому процесі, ми не застраховані від обману", - підкреслив в. о. міністра.

Водночас якщо у відрядження виїжджають заклади культури, після повернення вони інформують про свою діяльність. Проте коли дозвіл надається фізичним особам - жодних звітів не вимагають.

"Насправді, я хочу сказати, що дуже невелика кількість людей не повертається, це однозначно менше одного відсотка. Ми ставимося до цього, якщо можна так сказати, як до певного очищення української культури від непатріотично налаштованих людей", - констатував Ростислав Карандєєв.

Нагадаємо, що відомий режисер зрадив Україну і втік до РФ ставити шоу для дружини Пєскова.

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