З загону залишилося 10%: оборонці Маріуполя розбили спецпризначенців РФ

Українські захисники тримають оборону Маріуполя.

Уже кілька тижнів захисники України тримають оброну Маріуполя у Донецькій області. Їм вдається розбивати війська окупантів, зокрема, спецпризначенців.

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Про повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Угруповання об’єднаних сил стримує просування загарбника в напрямку на міста Попасна та Курахове. Здійснює кругову оборону Маріуполя.

"Противника на окремих напрямках деморалізовано. Так, під час штурму міста Маріуполя, в одному із загонів спецпризначення, що залучений до ведення активних бойових дій, менш ніж 10% особового складу готові продовжити участь у війні, решта особового складу вбиті, поранені, хворі або деморалізовані", - повідомляють у Генштабі.

Нагадаємо, що окупанти продовжують здійснювати артилерійські обстріли та завдавати ракетно-бомбових ударів по житлових кварталах населених пунктах, історичних пам’ятках архітектури, школах, лікарнях та цивільних промислових виробництвах