З зав'язаними очима і руками вивезли у невідомому напрямку: окупанти викрали керівників селищної ради на Запоріжжі

З зав'язаними очима і руками вивезли у невідомому напрямку: окупанти викрали керівників селищної ради на Запоріжжі

На тимчасово окупованій території Запорізької області окупанти викрали двох чоловіків.

Ними виявилися керівник Кирилівської селищної ради та його заступник.

Про це повідомляє Запорізька ОВА.

"Сьогодні, 24 травня, зухвало та цинічно було викрадено керівників Кирилівської селищної ради. Близько 6 ранку з власного будинку викрадено керівника громади Івана Малєєва. Після цього окупанти викрали його заступника Ігоря Коробку. Обох із зав’язаними очима та руками вивезли у невідомому напрямку. Також викрадено директора місцевого будинку культурі (КЗ "Центр культури, дозвілля та мистецької освіти") Світлану Шиян. Відомо, що окупанти пограбували адміністрацію громади та ЦНАП", - йдеться в повідомленні.

Слід зазначити, що голову Кирилівської селищної ради окупанти викрадали вже. Всередині квітня Іван Малєєв вже перебував у полоні ворога.

Нагадаємо, що російські загарбники викрадають мешканців тимчасово окупованого Херсона, які активно висловлюють свою проукраїнську позицію. Мешканка Херсона Ірина Горобцова зникла з власного будинку після того, як у своїх соціальних мережах засуджувала вторгнення окупантів на територію України та її рідного міста.

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