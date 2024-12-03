"Із жахом очікую побачити ціни в аптеках": Притула прокоментував інціативу з виплатою 1000 гривень

Ці кошти, на жаль, не можна перераховувати на картки фізичних осіб, щоб допомогти адресно.

Волонтер Сергій Притула не підтримує ініціативу з виплатою 1000 гривень українцям. Це може дещо вплинути на ціни та інфляцію.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua сказав громадський діяч та волонтер Сергій Притула.

"Я з жахом на це очікую. Давайте ми подивимося на цінники в аптеках на початку — в середині грудня, коли величезна кількість людей, насамперед літнього віку, отримавши цю тисячу, понесе її в аптеку чи сервіси, які їм необхідні", — каже він.

Він вважає, що ці кошти можна було витратити на внутрішньо-переміщених осіб, які сильно потерпають від війни.

"Ніхто не розуміє і не знає чіткої цифри, скільки з цих людей повертаються назад. Але ці факти мають місце. І це величезний знак питання до уряду і усіх відповідальних: чому люди обирають жах перебування в о замість того, щоб залишитися на підконтрольній уряду України землі. Можливо тому, що невизначеність лякає їх більше, ніж невизначеність там? І це катастрофа", — констатував Притула.

Він додав, що абсолютно не підтримує ініціативу з виплатою 1000 гривень. Однак на картку Національного кешбеку вона все одно надійде. І всередині фонду Сергія Притули є домовленість спрямувати ці кошти на важливі проєкти.

"Це мій посил до людей. Якщо ця 1000 гривень суттєво не впливає на ваш добробут, будь ласка, оберіть фонд, якому ви довіряєте і заощадьте 1000, 500 чи 300 гривень на допомогу військовим", — підсумував громадський діяч.

▶️ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути повне відео за цим посиланням: СЕРГІЙ ПРИТУЛА: Про борг Зеленському, як заробляє під час війни, і хто з відомих людей його обікрав

Раніше Притула визнав, що та згуртованість, яку ми відчували й переживали у перші місяці після початку повномасштабної війни і той стан у суспільстві, який є зараз, трохи відрізняються. В бік погіршення, не покращення. Волонтер назвав причини такої тенденції.

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