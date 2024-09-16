За 10-15 тис. доларів: як 22-річний директор юрфірми допомагав ухилянтам виїздити за кордон (фото)

Правоохоронці повідомили про підозру 22-річному директору юридичної компанії, який знімав з обліку та сприяв незаконному переправленню військовозобов'язаних громадян через державний кордон.

Про це йдеться у повідомленні Офісі генпрокурора.

За даними слідства, підозрюваний на Інтернет-сторінці очолюваної ним фірми під виглядом надання юридичних послуг шукав військовозобов’язаних чоловіків, які готові платити гроші за незаконний перетин державного кордону України.

Фото: Київська міська прокуратура

"Він пропонував допомогу в отриманні документів про відстрочку від призову на військову службу, а також сприяння в отриманні потрібних висновків військово-лікарських комісій для зняття з військового обліку. Вартість виготовлення документів для зняття з військового обліку або виїзду за кордон підозрюваний оцінював від 10 до 15 тис доларів США", - зазначають в Офісі генпрокурора.

Під час досудового розслідування задокументовано низку фактів отримання ним грошей.

Наразі керівнику юридичної фірми повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід. Встановлюється причетність інших осіб до вчинення кримінального правопорушення. За ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 114-1КК України фігуранту справи загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше теща і зять спробували виїхати з України, вдаючи з себе подружжя. 56-річна жінка і 39-річний чоловік стверджували, що їдуть до Німеччини на лікування.

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