За 10 днів з тимчасово окупованих територій виїхала понад 21 тисяча українців - Верещук

Так, від початку серпня з Донеччини під час обов’язкової евакуації цивільного населення вже виїхали до безпечних районів понад 7 тисяч осіб. З них майже 1,5 тисячі дітей, 45 багатодітних родин і кілька сотень маломобільних громадян (зокрема осіб з інвалідністю).

Про це повідомила віце-прем’єр-міністерка України Ірина Верещук.

"Ми готові евакуювати у безпечні регіони 200 тисяч мешканців Донеччини. Місця є, на людей чекають. Головне – зважитись!" – наголосила посадовиця.

За її словами, з Херсонщини евакуювалося вже понад 8 тисяч громадян, із Запорізької області – понад 9 тисяч. Кожна третя особа - дитина.

Верещук наголосила, що на сьогодні евакуація з прифронтових регіонів і з ТОТ – найнадійніший спосіб убезпечити себе та свою сім’ю.

Нагадаємо, на Донеччині з Покровського району 17 серпня вдалося евакуювати 601 цивільну особу. Серед них 15 дітей та 22 особи з обмеженими фізичними можливостями.

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