За $10 тисяч переводив до тилу: на Закарпатті викрили військового посадовця

Підозрюваному загрожує покарання до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

На Закарпатті затримали військового посадовця за хабар у $10 тисяч. Чоловік обіцяв посприяти іншому військовослужбовцю у переведенні на тилову посаду.

Про це повідомило ДБР.

Чоловік працював начальником речової служби тилу однієї з військових частин на Закарпатті. Відомо, що до нього звернувся командир бойового підрозділу з проханням про переведення на посаду тимчасово виконуючого обов’язки помічника начальника з речової служби, що не передбачає участі у бойових діях. Посадовець погодився допомогти, але вимагав 10 тисяч доларів США.

"Отримавши обумовлену суму в еквіваленті 410 тис. гривень, посадовець підтримав клопотання перед вищим командуванням про призначення військовослужбовця з бойового підрозділу на тилову посаду. Після цього його затримали правоохоронці. Кошти вилучені. Начальника речової служби вже відсторонено від виконання обов’язків за посадою", — йдеться в повідомленні.

Йому було повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди. Йому загрожує покарання до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд обрав для нього запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 424 тисячі гривень.

Нагадаємо, у Хмельницькій області викрили військовослужбовця, який за хабар у розмірі $5 тисяч обіцяв військовозобов’язаному організувати отримання відстрочки від мобілізації.

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