За 11 місяців війни російські військові зруйнували 171 медзакладів в Україні: деталі

Від 24 лютого минулого року окупанти майже щодня завдають ударів по українській медичній інфраструктурі. За 11 місяців війни в Україні постраждали 1206 обʼєктів медзакладів. З них 1035 обʼєктів медичної інфраструктури пошкоджено та ще 171 обʼєкт зруйновано вщент, без можливості подальшого відновлення.

Про це інформує сайт Міністерства охорони здоров'я України.

Аби відбудувати зруйновану та пошкоджену медичну інфраструктуру до того стану, в якому вона була до війни, за попередніми оцінками, державі необхідно близько 1 млрд доларів.

За словами першого заступника міністра охорони здоров’я Олександра Комаріди, ворог цілеспрямовано цілить у лікарні та амбулаторії, аби залишити якомога більшу кількість населення без медичної допомоги.

«Щодня з кожного регіону ми отримуємо цифри по руйнуваннях та пошкодженнях медичної інфраструктури. На превеликий жаль, майже щодня ці цифри зростають, особливо на фронтових та прифронтових територіях. Наші лікарні, пологові та амбулаторії продовжують ставати мішенями для російських ракет та снарядів. Але жодними подібними обстрілами Росія нас не зламає. Ми вже відбудовуємо зруйновані лікарні, аби наші пацієнти мали повноцінний доступ до необхідної медичної допомоги», – заявив Олександр Комаріда.

Він також зазначив, що в деокупованих регіонах та на територіях, де не ведуться бойові дії, Україна активно відновлює медичні заклади. За 11 місяців війни повністю відновлено 143 обʼєкти медзакладів, які в результаті обстрілів зазнали незначних ушкоджень чи руйнувань. Ще понад 250 обʼєктів медичних закладів відновлені частково.

Найбільше відбудованих медзакладів знаходяться на території Київської, Чернігівської, Житомирської та Дніпропетровської областей.

Нагадаємо, що у Херсоні російські військові обстріляли дитячу лікарню. У неонатальному корпусі вибито близько 30 вікон.

А на Харківщині ворог обстрілами пошкодив дві п'ятиповерхівки та лікарню, є поранені.

До того ж окупанти у Бердянську перетворили дитяче відділення лікарні на госпіталь для своїх бійців.

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