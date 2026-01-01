За 12 хвилин до Нового року: трьох людей витягли з крижаної пастки

Троє людей застрягли посеред Дніпра за лічені хвилини до Нового року / © ГУ ДСНС Полтавської області

У новорічну ніч на Полтавщині стався інцидент, який мало не закінчився трагедією. У селищі Градизьк Кременчуцького району о 23:48, коли більшість українців уже сиділа за святковим столом, до служби порятунку надійшов тривожний виклик. Чоловік повідомив, що посеред Дніпра у крижаній пастці застряг човен з пасажирами.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в Полтавській області.

Пастка за 200 метрів від берега

У заплаві річки Дніпро у кризі застряг човен, на борту якого перебували двоє чоловіків і жінка. Самостійно дістатися суші вони не могли.

Але одному з чоловіків все ж пощастило дістатися берега попри те, що лід був тонким і крихким. Після цього він сповістив рятувальників про небезпечну ситуацію.

Боротьба за життя

Другий чоловік також спробував вибратися самотужки, але лід не витримав. Він почав провалюватися у крижану воду і швидко втратив сили. Знесилившись, потерпілий почав кликати на допомогу.

Рятувальники місцевої пожежної охорони відреагували миттєво: за допомогою рятувальної мотузки вони витягли чоловіка з крижаної води, коли той був на відстані близько 50 метрів від берега.

Порятунок жінки

Найскладнішою частиною місії стала евакуація третьої пасажирки, яка залишалася у заблокованому човні далеко від берега. Для цього водолази ДСНС залучили спеціальну техніку — аероглісер.

Рятувальники дісталися до плавзасобу, пересадили жінку на борт глісера та безпечно доправили її на сушу вже в новому році.

Чому врятовані люди за лічені хвилини до Нового року опинилися посеред річки замість того, щоб слухати звернення президента до країни, у ДСНС не повідомили.

