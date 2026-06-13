ЗСУ / © Associated Press

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Один із ключових принципів нової контрактної системи — справедливо враховувати вже пройдений шлях військового.

Про це повідомив Міністр оборони України Михайло Федоров.

Після завершення контракту військові гарантовано отримуватимуть відстрочку. Її тривалість залежатиме від типу контракту, попереднього терміну служби та участі в бойових діях.

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Для всіх діє гарантований мінімум — пів року. Далі — індивідуальний розрахунок.

Приклади розрахунку

Якщо цивільний підписав піхотно-штурмовий контракт на 14 місяців і провів 4 місяці на бойових, йому додадуть 12 місяців відстрочки. Разом — півтора року.

Для чинного військовослужбовця, який служить з 2021 року, враховуватимуть додаткові місяці за кожен рік служби.

Розрахунок відстрочок / © Михайло Федоров / Facebook

«Наше завдання — зробити систему військової служби прогнозованою та справедливою. Ті, хто довше захищав країну, повинні отримувати більше часу на відновлення», — наголосив Федоров.

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За його словами, для військових, які найдовше перебувають у Силах оборони та провели найбільше часу на бойових, до кінця року починається поступове звільнення зі служби.

Детальніше про умови нових контрактів та розрахунок відстрочок можна дізнатися на сайті контрактної системи Сил оборони або за номером гарячої лінії 1519.

Нагадаємо, Міноборони також ініціювало підвищення мінімального грошового забезпечення для військовослужбовців від близько 20 тисяч до понад 30 тисяч гривень.

Як повідомляв народний депутат Ярослав Железняк, фінансування цього кроку на початковому етапі планують вирішити за рахунок внутрішніх ресурсів оборонного бюджету попри наявний дефіцит коштів. Заплановані зміни мають ухвалити найближчим часом, водночас чинна система тарифних розрядів буде збережена, щоб не допустити дисбалансу в структурі оплати праці військових.

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