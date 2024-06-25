За 15 хв, без черг та відвідування ТЦК: у ЦНАПах можна отримати військово-обліковий документ із QR-кодом

Військовий облік у ЦНАПі відбуватиметься "безоплатно, без черг та відвідування територіальних центрів комплектування".

Від вівторка, 25 червня, військовозобов'язані українці можуть отримати військово-обліковий документ з QR-кодом в усіх ЦНАПах. Процедура займає всього 15 хв та не потрібно йти до ТЦК.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

"Безоплатно, без черг та відвідування територіальних центрів комплектування. Документ сформується, якщо в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів є вся необхідна інформація про заявника", - сказано у повідомленні.

Як це працює

Військовозобовʼязаний українець чи українка приходить до ЦНАПу, надає актуальні дані про себе та підтверджує їх. Далі адміністратор вносить дані в електронну систему, інформація автоматично підтягується в "Оберіг", заявник отримує військово-обліковий документ із QR-кодом.

"За вашим бажанням адміністратор надішле PDF-файл сформованого військово-облікового документа на електронну пошту або одразу роздрукує його. Він має таку ж юридичну силу, як і документ в електронній формі, тож вибирайте для себе, який варіант зручніший. Уточнення військово-облікових даних та отримання документа з QR-кодом у ЦНАПі в середньому триває до 15 хвилин", - наголосили у Мінцифри.

У відомстві зазначають, якщо ви раніше отримували витяг із печаткою та підписом про уточнення даних, то зможете повторно звернутися до ЦНАПу та отримати новий із QR-кодом. Документ дійсний 1 рік від моменту формування.

Знаходьте найближчий ЦНАП на мапі.

Нагадаємо, адвокат роз'яснив, які документи повинен мати військовозобов'язаний під час оновлення даних в ТЦК чи ЦНАПі.

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