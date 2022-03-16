За 20 днів окупанти відібрали життя у 103 дітей та скалічили понад 100 - Білошицький

За 20 днів окупанти відібрали життя у 103 дітей та скалічили понад 100 - Білошицький

Путін та рашисти вбивають щодня щонайменше 5 українських дітей.

За 20 днів війни російські загарбники відібрали життя у 103 українських дітей та скалічили понад 100. І ці дані неостаточні, адже в найгарячіших точках та на тимчасово окупованих територіях в нас немає можливості оглядати місця обстрілів й завалів.

Про це повідомив перший заступник керівника патрульної поліції Києва Олексій Білошицький. Він зазначив, що Путін та рашисти вбивають щодня щонайменше 5 наших дітей.

"Окупанти не припиняють гатити ракетами по житлових будинках, садочка, школах, дитячих лікарнях. Вони варварськи чинять блокаду, щоб наші діти помирали від зневоднення, голоду та без надання необхідної меддопомоги і ліків", - додав поліціянт.

Білошицький наголосив, що "асвабадітєлі" знищують все і всіх на своєму шляху, вони розстрілюють мирне населення і під час евакуації, і під час зелених коридорів.

Олексій Білошицький

"На їхній совісті сотні смертей українських дітей, які більше ніколи не зроблять свої перші кроки, не підуть до школи, не обіймуть своїх рідних, не стануть винахідниками чи лікарями, не побачать, як ми радіємо Перемозі та як ми відродили свою країну. Скільки ще дитячої крові має пролитися? Скільки ще життів має бути скалічено, щоб світ зрозумів: треба негайно закрити небо над Україною", - підсумував він.

Нагадаємо, з початку війни з російськими окупантами у Києві народилося 725 дітей: 388 хлопчиків та 337 дівчаток.