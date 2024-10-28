За $20 тис. отримали човен і одне на двох весло: історія невдах-ухилянтів

На Закарпатті прикордонники посеред ночі затримали двох чоловіків, які з надувним човном під покровом темряви пробиралися до кордону з Угорщиною.

Про це передає Держприкордонслужба.

У пошуках нелегального способу перетнути кордон ухилянти скористалися послугами анонімного каналу в одному з месенджерів. Кожен із них заплатив по $ 10 000. За ці кошти "клієнти" отримали маршрут, гумовий човен, балони якого були закупорені звичайними лампочками, та одне весло з фанери, щоб переплисти Тису.

На правопорушників склали протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".

Правоохоронці встановлюють коло осіб, причетних до організації незаконної подорожі чоловіків.

Нагадаємо, на Закарпатті ухилянтам пропонували виконати карколомний трюк – на ходу заскочити у вагон потяга.

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